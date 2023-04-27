Sarayın sesi Abdulkadir Selvi açıkladı: Erdoğan'ın hastalığının detayları ortaya çıktı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen akşam katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanan ve akabinde tüm programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığının yayın öncesi belli olduğunu söyledi.

Selvi, "Yayına girmeden önce ekibi yayını yapacak Kanal 7-Ülke TV ekibine 'Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş' demiş." ifadelerini kullandı.

DOKTORU YAYINA ÇIKMASINI İSTEMEMİŞ

Erdoğan’ın rahatsızlığıyla ilgili edindiği bilgileri aktaran Selvi, "Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, 'Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım' diye diretmiş. Israrlı olmuş. Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal 7-Ülke TV ekibine 'Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş' demiş. Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.

Oysa bir gün önce Bursa Gemlik’teki Batarya Fabrikası’nın temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz salı gecesi katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlanmıştı.

Yarım saat süren 'aranın' ardından Cumhurbaşkanı yayına dönmüş ve geçirdiği rahatsızlığı "Üzerinize afiyet TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" demişti.

Program, gelişme üzerine planlanandan erken bitirilmişti.