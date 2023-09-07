Sarhoş seyirci türkücü Murat Kurşun'u sahneden havuza attı

Bursa'da sahne alan Murat Kurşun, yanına gelmek isteyen hayranının koşarak üstüne atlamasıyla havuza düştü. Çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan şarkıcı, ''Alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti, belimi ve dizimi çarptım'' dedi.

Sarhoş seyirci türkücü Murat Kurşun'u sahneden havuza attı

Sevilen türkücü Murat Kurşun, Bursa'da havuzlu bir mekanda sahneye çıktı. Kurşun'un yanına gelmek isteyen alkollü bir adam koşarak sahneye gelirken hızına alamayınca sanatçıyla birlikte havuza düştü.

616x321-murat-kursun-kimdir-hastaligi-ne-murat-kursunun-esi-asena-toprak-kac-yasinda-nereli-1614178314237.jpg

KENDİNİ SUDA BULDU

Şarkı söylerken bir anda hayranının hamlesiyle kendisini havuzda bulan türkücü neye uğradığını şaşırdı. Kurşun'un havuza düşüren adam ise yanına giderek özür diledi. Hayranının özrünü kabul eden şarkıcı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken o anlarda bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

turkucu-murat-kursun-sahneye-kosan-hayraniyla-16303045-6830-amp.jpg

"ALKOLLÜ ABİ BENİ HAVUZA İTTİ, BELİMİ VE DİZİMİ ÇARPTIM"

Düştüğü görüntüyü Instagram hesabından yayınlayan Kurşun, "Geçen hafta Bursa'da sahne aldığım bir mekanda alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti. Ben de bir anda ne olduğunu şaşırdım. Hatta belimi, dizimi havuzun dibine çarptım" ifadelerini kullandı.

turkucu-murat-kursun-sahneye-kosan-hayraniyla-16303045-6650-m.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat Güncel
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız Güncel
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi Güncel
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi