Sarı altın hasadı başladı. Resmen şifa kaynağı kilosu 35 TL

Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır'da yaz mevsiminin habercisi olarak bilinen 'sarı altın' kayısıların hasadı yapılmaya başladı. Şehirde bulunan işçiler ve çevre illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, özenle topladıkları kayısıları kasalayıp, piyasaya sürülmek üzere aracılara teslim ediyor.

Kayısı tüccarı ve ihracatçısı Hasan Ali Kus, bu yılın kayısı rekoltesinin oldukça iyi olduğunu söyleyerek, özellikle Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracat yapıldığını aktardı.

Kus, "Bu sene kayısı rekoltelerimiz çok güzel. İnşallah hayırlı, bereketli bir sezon olur. Bayram sonu yüklemelerimiz olacak. İhracatçı arkadaşlarımız fiyatı yüksek buluyor ve günden güne talep artıyor. Biz dengeyi koruyup çiftçilerimizin mallarını değerli bir fiyata satmayı talep ediyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 35 lira kilogram başına satılan kayısıların, yurt dışına 20-25 bin ton arası gönderileceği belirtildi. Hasan Ali Kus, "2024 yılında yurt dışına 2 bin ton kayısı ihracat etmeyi düşünüyoruz" dedi.