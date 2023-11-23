Sarı kantaron otu panik atağı böyle tedavi ediyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sarı kantaron, panik atak hastalığının tedavisine destek olur. Sarı kantaronun rahatlatıcı etkisi, panik atak nöbetlerini önlemeye yardımcı olur.

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, ani ve şiddetli endişe, korku ve fiziksel semptomlarla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğu durumudur.

Panik atak sırasında kişinin kalp hızı artar, terleme, titreme, nefes darlığı, mide rahatsızlığı gibi çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir.

SARI KANTARON NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron yağı, kurutulmuş ya da taze sarı kantaron bitkisinden elde edilebilir. Sarı kantaron çiçekleri cam bir kavanoza konur ve üzerine saf zeytinyağı dökülür. Bu karışım güneşli bir yerde 2-3 ay boyunca günde 2-3 saat bekletilir. Böylece sarı kantaron yağı hazır hale gelir. Bu yağı içmek ya da cilt ve saçlara uygulamak mümkündür. Sarı kantaron yağı nasıl içilir?

Günde bir tatlı kaşığı bu yağı aç ya da tok karnına alabilirsiniz. Sarı kantaron yağı içmenin vücudunuza faydası vardır. Çünkü bu yağ bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hastalıklara karşı korunmak için sarı kantaron yağı içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Sarı kantaron yağı saçlarınıza da iyi gelir. Saç diplerinize masaj yaparak bu yağı sürerseniz, saçlarınız daha sağlıklı ve ışıltılı olur. Sarı kantaron yağı çatlakları önlediği için hamile kadınlar karın bölgelerine bu yağı sürebilir.

Sarı kantaron yağı bacaklardaki varisleri de tedavi edebilir. Varisli bacaklara nazikçe masaj yaparak bu yağı sürerseniz, bitkinin kan akışını hızlandırıcı etkisi sayesinde varislerden kurtulabilirsiniz. Sarı kantaron yağı ile bedeninizi daha sağlıklı kılabilirsiniz.