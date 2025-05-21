Sarıgöl Devlet Hastanesine yeni başhekim

2021 yılında Sarıgöl Devlet Hastanesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak göreve başlayan Dr. Fahrettin Bozdağ, başhekimlik görevine getirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Dr. Fahrettin Bozdağ, 2021 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Bozdağ, evli ve bir çocuk babası.

Dört yıllık hizmet süresinin ardından başhekimlik görevine atanan Dr. Fahrettin Bozdağ, "İlçemiz devlet hastanesinin halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için tüm personelimizle birlikte çalışacağız. Hastanemizde mevcut eksikliklerin giderilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağım" ifadelerini kullandı.