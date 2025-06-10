Sarıgöl’de üzüm üreticileri hasada hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Sarıgöl’de üzüm üreticileri hasada hazırlanıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, üzüm bağlarında salkımları düzeltme ve budak alma çalışmalarına başladı. Üzüm bağlarında yapılan çalışmalar, ürün kalitesini artırmak ve standart salkım elde etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bağlarda gelişen üzüm salkımları önce düzenleniyor, ardından standart salkım haline getirmek için fazla budaklar özenle kesiliyor. Sarıgöl Emcelli Mahallesi’nden çiftçi Ahmet Tosun, salkım aralama çalışmalarının önemine değinerek, "Bağlarımızın işi hiç bitmez. Bir işlem biter, diğeri başlar. Hasat zamanına kadar bağdayız. Bayram sonrası salkım budama işleri daha yoğun bir şekilde devam edecek. Üzümlerimizi yaş olarak ihraç edebilmek için bu uygulamaları yapmak zorundayız." dedi.

Sarıgöl üzüm üreticileri, yıl boyunca bağlarında titizlikle çalışarak hem kaliteyi artırmayı hem de ihracata uygun ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

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