Sarıgül, İmamoğlu'na böyle seslendi: Gel bakalım aslan parçası

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HaberGlobal’deki Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu.

CHP'de, seçimler sonrası başlayan ‘değişim’ çağrıları gündemdeki sıcaklığını korurken Mustafa Sarıgül dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"O KAYBIN BAŞ SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Sözlerine, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler... Siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi bir tek Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel Başkanımız sizin önünüzü açtı. Siz zaten o çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, o kaybın baş sorumlusu sizsiniz" diyerek başlayan Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

“GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI”

"CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım."