Sarıgül'den TikTok patlaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çektiği TikTok videoları nedeniyle aldığı eleştirilere açıklık getirdi.

Sarıgül, "Sizler başta olmak üzere bizi eleştirdiniz, topa koydunuz. Neler yaptınız, MYK’da, Parti Meclisi’nde paramparça ettiniz. İl başkanları aradı, ‘Başkanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ne işimiz var bizim sosyal medyada, TikTok'larda’ dediniz. Bana bir tek Kütahya İl Başkanı inandı. ‘Başkanım buna devam edelim. Bu gençler olacak" diye konuştu.

"FARKIMIZI ORTAYA KOYDUK FARK ATTIK"

Gençlere sosyal medya ile ulaştıklarını fakat bu çalışmalara başlarken çok eleştiri aldığını söyleyen Sarıgül, şöyle konuştu:

"Farkımızı hep ortaya koyduk. Gençler, gençler, gençler. Sosyal medya çalışmalarına başladığımız zaman sizler başta olmak üzere bizi eleştirdiniz, topa koydunuz. Neler yaptınız, MYK’da, Parti Meclisi’nde paramparça ettiniz. İl başkanları aradı, ‘Başkanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ne işimiz var bizim sosyal medyada, TikTok'larda’ dediniz. Bana bir tek Kütahya İl Başkanı inandı. ‘Başkanım buna devam edelim. Bu gençler olacak’ dedi. Önemli bir siyaset bilimciyle konuştum. ‘Ne yapacağız?’ dedim. ‘Aynen devam edeceksin. Önce seni tartışacaklar, konuşacaklar, eleştirecekler. Seni tanıyacaklar. Sonra kalıcı bir güçle yumruğu masaya vuracaksın’ dedi. Biz de tek tek yumruğu masaya vuruyoruz, farkımızı ortaya koyduk fark attık. Bugün bakıyorum ki gençlerde partimiz 5 onda 1 olmuş. Övünün, gurur ve sevinç duyun."





