Sarıgül'den TikTok'ta Kılıçdaroğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Toplantının ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sarıgül Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

TikTok hesabından da paylaşımda bulunan Sarıgül, "Şimdi güç birliği zamanı, şimdi Kılıçdaroğlu zamanı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, adaylığının ilanının ardından kamuoyuna ilk 'olumlu' açıklamayı yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na eşlik eden ziyaret heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek de hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganları eşliğinde karşılandı. TDP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül ortak açıklama yaptı.

Türkiye’nin sorunlarını, deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulundukları konumu görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreç içinde Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Türkiye’nin bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar için de Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye’de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyor. Birlikte olmak lazım, Türkiye’yi yeniden inşa etmek lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım. Demokrasiyi getireceksek o zaman siyaseten görevimizi yerine getireceğiz. Bu ayrıntıları Sayın Sarıgül ve arkadaşlarıyla konuştuk, dertleştik, güzel bir görüşme oldu” dedi.

SARIGÜL: EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül ise “Türkiye cumhuriyetinin inşallah 13’üncü cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Değişim Partisi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” ifadeleriyle sözlerine başladı. Kılıçdaroğlu’na destek ifadeleri kaydeden Sarıgül

“Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu’dur. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bugünler birleşme günü. Armudun sapı üzümün çöpü deme günü değil. Toplumsal konuşma günü. TDP olarak inşallah 13’üncü cumhurbaşkanımızı genel merkezde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi kazansın, barış kazansın, inançlara saygıda laiklik kazansın. İnşallah 13’üncü cumhurbaşkanımıza yolunuz açık olsun Allah’ım her zaman sizi korusun.” dedi.