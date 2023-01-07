Sarıkamış anması sırasında tavan çöktü. Bakan Koca son durumu anlattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" sırasında, salonun tavanı çökmüş ve çok sayıda yaralı olduğu açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı sayısının 32 olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kars Sarıkamış'ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23’ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun.

VALİ YARALI SAYISINI 10 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Kars Valisi Türker Öksüz yaptığı ilk açıklama hastaneye götürülen 10 hafif yaralı olduğunu açıkmış ve yaralıların durumlarının ağır olmadığını söylemişti.