Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile gözde kayak merkezleri arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı merkezde, kar kalınlığının ikinci etap pistlerde 40 santimetreye ulaşmasıyla 30 Aralık itibarıyla resmi olarak sezon başlayacak.

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, kayakseverler toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ve 5 telesiyej ile kayak yapabiliyor.

Yeni yıl öncesinde merkeze gelen yerli ve yabancı kayakseverler, 1. etabın ardından yarın yapılacak resmi açılışla 2. etap pistlerde de kayak yapmanın keyfini sürecek.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, son yağan karla sezonun açılacak olmasının turizmcileri sevindirdiğini söyledi.

Sönmez, kar yağışıyla beraber sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Beklediğimiz kar nihayet geldi. Pistlerimiz ezilecek, şu anda zaten kayakseverler görüldüğü üzere pistlerde kaymaya başladı. Resmi olarak hafta başı sezonu açmış olacağız. Yılbaşı için de otellerimiz hazır ve rezervasyon almaya başladık. Çok zengin gösteriler olacak, programlarımız dolu dolu geçecek. Akabinde sömestir dönemine gireceğiz. Kayakseverleri elini çabuk tutmaya davet ediyorum. Bir an önce rezervasyonlarını yaptırıp Sarıkamış'ın sarıçam ormanları arasında kayak yapmaya davet ediyoruz biz hazırız."