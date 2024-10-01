Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Son günlerde Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda dolaşıyor ve bu durum vatandaşları şaşkına çeviriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusuna yatmadan önce doğal yaşam alanlarından besin arayışına çıkan boz ayılar, özellikle akşam saatlerinde ilçenin çeşitli yerlerinde görülüyor.

TOKİ lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, zaman zaman binaların içine kadar giriyor. Çöp konteynerlerini deviren ve istinat duvarlarına çıkan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta neredeyse her sokak ve caddede boz ayılarla karşılaşmak mümkün. Vatandaşlar, ayıların yiyecek arayışını ve sokaklarda dolaşmalarını araçlarıyla takip ederek cep telefonlarıyla anbean kaydediyor.

Son Haberler
Ömür Gedik'in teklifine hosteslerden büyük destek: Evet bizde polis istiyoruz
Ömür Gedik'in teklifine hosteslerden büyük destek: Evet bizde polis istiyoruz
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Fırıncı da vatandaş da isyan ediyor
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor. Fırıncı da vatandaş da isyan ediyor
Patates ve soğan üreticileri çağrı
Patates ve soğan üreticileri çağrı
Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı
Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı
Yeni kurulacak şirket ödemelerinde yeni dönem
Yeni kurulacak şirket ödemelerinde yeni dönem