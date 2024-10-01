Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusuna yatmadan önce doğal yaşam alanlarından besin arayışına çıkan boz ayılar, özellikle akşam saatlerinde ilçenin çeşitli yerlerinde görülüyor.

TOKİ lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, zaman zaman binaların içine kadar giriyor. Çöp konteynerlerini deviren ve istinat duvarlarına çıkan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta neredeyse her sokak ve caddede boz ayılarla karşılaşmak mümkün. Vatandaşlar, ayıların yiyecek arayışını ve sokaklarda dolaşmalarını araçlarıyla takip ederek cep telefonlarıyla anbean kaydediyor.