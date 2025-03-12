Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

Sarıkamış'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli mücadelenin başarılı olması için yaptığı mücadele ve İstiklal Marşının kabulü, slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.

Program, öğrencilerin şiir okunması, okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi

Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

Sarıkamış’ta İstiklal Marşı etkinliği

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