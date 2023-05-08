Sarımsakla sigarayı bırakmak mümkün mü?

Editör: Naim Arıoğlu

Öncelikle şunu söylemekte yarar var; sarımsağın kötü kokusunu karanfil çiğneyerek giderebilirsiniz.

Sarımsak, besin listelerinde birinci yerini, yapısında bulunan, manganez, silisyum, iyot, kükürt gibi madensel tuzlara, sülfür bileşiklerine, sülfürlü şekere, alil okside, antibiyotiklere, bitkisel yağa ve içeriğinde bulunan 40 aşkın yararlı maddeye borçludur. Düzenli tüketilmesi halinde iyi bir antibiyotiktir, mikropları öldürür.

Bağırsakları solucan ve kurtlardan temizler. Karaciğer rahatsızlıkları, tiroid, böbreküstü iç salgı bezleri, gut, siyatik, baş dönmeleri, kulak uğuldaması, ateş inip çıkması gibi birçok hastalıklara iyi geliyor. Kandaki şeker miktarını dengelemesi yüzünden şeker hastalığına karşı en iyi doğal ilaç olarak bitkiler arasındaki haklı yerini alıyor.

Zamanımızın yaygın tehlikelerinden olan enfarktüs ve beyin kanamalarının baş sorumlusu yüksek tansiyondur. Sarımsak yüksek tansiyonu düşürdüğü gibi kan damarda yumuşatarak damar sertliğine karşı koyup, kolesterol miktarını ayarlıyor.

SARIMSAK SİGARAYI BIRAKTIRIR MI

En önemli tarafı ise tiryakileri nikotin zehirlenmesine karşı koruyor. Bilimsel araştırmalara göre kanser tümörlerini önlemeye yardımcı olduğu belirlenen sarımsak, sinir sistemini ve kan dolaşımını düzenlediği için vücuda güç ve enerji veriyor. Kök, sarımsağın yeni faydasının daha ortaya çıktığını, tiryakileri nikotinin zararlarından koruduğunu söyledi.

Sarımsak, besin listelerinde birinci yerini, yapısında bulunan, manganez, silisyum, iyot, kükürt gibi madensel tuzlara, sülfür bileşiklerine, sülfürlü şekere, alil okside, antibiyotiklere, bitkisel yağa ve içeriğinde bulunan 40 aşkın yararlı maddeye borçludur. Düzenli tüketilmesi halinde iyi bir antibiyotiktir, mikropları öldürür.

Bağırsakları solucan ve kurtlardan temizler. Karaciğer rahatsızlıkları, tiroid, böbreküstü iç salgı bezleri, gut, siyatik, baş dönmeleri, kulak uğuldaması, ateş inip çıkması gibi birçok hastalıklara iyi geliyor. Kandaki şeker miktarını dengelemesi yüzünden şeker hastalığına karşı en iyi doğal ilaç olarak bitkiler arasındaki haklı yerini alıyor.