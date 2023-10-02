Sigarayı bırakmanın en etkili üç yolu ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, sigarayı bırakmak isteyenler için en iyi üç yöntemi saptadı.

157 bin 179 kişinin sigarayı bırakma deneyimlerini karşılaştıran araştırmacılar, vareniklin, sitisin ve elektronik sigaraların en başarılı sonuç veren yöntemler olduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi’nden Jamie Hartmann-Boyce ve ekibi, sigara bırakma sürecini altı ay boyunca izleyen 319 çalışmayı değerlendirdi.

Science Alert’in aktardığına göre, bu çalışmalarda vareniklin, sitisin ve elektronik sigaraların sigarayı bırakma oranını yüzde 14’e çıkardığı görüldü.

Sigara içinde bulunan nikotin, beyne etki ederek bağımlılık yaratıyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak çok zor bir süreç.

Araştırmalara göre, hiçbir yardım almadan sigarayı bırakmaya çalışan 100 kişiden sadece 6’sı başarılı olabiliyor.

Araştırmacılar, nikotin bantlarıyla birlikte nikotinli sakız veya pastil gibi iki farklı nikotin replasman tedavisinin (NRT) kullanılmasının da etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Bu yöntemle sigarayı bırakanların oranının yüzde 10 civarında olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları Cochrane Database of Systematic Reviews adlı dergide yayınlandı.