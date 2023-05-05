Sarımsaklı süt neye iyi gelir?

Editör: Naim Arıoğlu

Modern tıp çok etkilidir, ancak bir bedeli vardır ayrıca her ilaç bir dizi yan etkiye neden olabilir. Bu yüzden birçok insan, en azından kararında kullanıldığında herhangi bir yan etkisi olmayan şifalı bitkiler, baharatlar ve diğer doğal bileşenlerin kullanımına dayandığı için Ayurveda gibi doğal tıp sistemlerine yöneliyor. Doğal ilaçlara ek olarak Ayurveda, (kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5000 yıllık doğal şifa sistemi) hastalığı önlemek ve genel sağlığı iyileştirmek için çeşitli formülasyonlar önermektedir. Sarımsak sütü, çeşitli sağlık yararları sunduğu ve hazırlanması kolay olduğu için çeşitli Ayurveda metinlerinde belirtilmiştir.

Kalp sorunlarından iktidarsızlığa, astımdan kabızlığa ve vereme kadar çözüm sarımsaklı sütte. Doğal bir reçete olarak kabul edilen sarımsak sütünün tarifi de son derece basit. Sağlığınıza doğal yöntemlerle kavuşmak istiyorsanız denemekte yarar var…

SARIMSAKLI SÜTÜN YARARLARI NELERDİR

EREKTİL DİSFONKSİYONUN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlar sarımsak sütünü erektil disfonksiyon tedavisi için önermektedir. Bu tedavinin etkinliği için çok sayıda anekdot kanıtı olsa da, bilim adamları S-alil sistein (SAC) adı verilen sarımsaktaki biyoaktif bir bileşenin , özellikle diyabetik erkeklerde erektil disfonksiyonu çözmeye yardımcı olabilecek antioksidan etkiler uyguladığını keşfettiler.

DOĞAL AFRODİZYAK

Sarımsak doğal bir afrodizyak olarak bilinir ancak sarımsak kokusu tam tersi bir etkiye sahiptir! Bununla birlikte, bu kötü koku olmadan sağlık yararlarını elde etmenin bir yolu vardır. Burası sarımsak sütünün devreye girdiği yerdir. Bilim adamları, süt bileşenlerinin sarımsağın aşırı kuvvetli kokusundan sorumlu olan kükürt bileşikleri üzerinde koku giderici bir etkiye sahip olduğunu keşfettiler. Bu da kokusu konusunda endişelenmeden afrodizyak etkilerinin tadını çıkarmak için günlük olarak sarımsak sütü içebileceğiniz anlamına gelir.

ZATÜRREYE İYİ GELİYOR

Hastalandığınızda günde 3 defa sarımsak sütünden için. Tedavinizi hızlandıracak olan bu kür hızlıca toparlanmanızı sağlayacak.

KALP DAMAR SORUNLARINI TEDAVİ EDİYOR

Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.

Sarımsak, kalp rahatsızlıkları için birçok Ayurveda ilaçlarında anahtar bir bileşendir . Son on yılda, birkaç bağımsız araştırma ekibi sarımsakın kardiyak hipertrofi, hiperlipidemi, hiperglisemi ve kardiyovasküler hastalığın diğer patolojik durumlarını hafiflettiği için kardiyo-koruyucu bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur . Bununla birlikte, sarımsak kalp hastalığı için bu sağlık yararlarından yararlanmak için düzenli olarak sarımsak sütü tüketmeniz gerekecektir.

UYKUSUZLUK PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

Sarımsak sütünü gece yatmadan önce içerseniz sizi rahatlatacaktır. Böylelikle çok daha kolay uykuya dalabilirsiniz.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Bu karışımı ısıtın ve 7 gün boyunca da kötü LDL kolestrolü düşürecek ve iyi HDL olanı artıracaktır.

İKTİDARSIZLIK PROBLEMİNİ YOK EDİYOR

Bu süt de bu tür sorunlar için harika. Ayrıca hem kadın hem de erkek doğurganlık konularında haşlanmış sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilir.

AKNE TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Hala sivilcelerin kesin nedenlerini bilemiyoruz, ancak bilim adamları bu rahatsız edici cilt problemini Propionibacterium acnes (P. acnes) adı verilen bir bakteri türüne bağladılar. Sarımsak akne problemini çözecek birkaç kükürt bileşikleri ihtiva eder. Kükürt bileşikleri sivilceye neden olan bakterilerin çoğalmasını önler. Bu da akne döküntülerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur. Sarımsak sütü içtiğinizde, bu karışımdaki bileşikler kan tarafından emilir ve daha sonra ter yoluyla vücuttan atılırken sivilceleri önlemeye yardımcı olur. Sarımsak sütündeki bileşikler cildinizin pürüzsüz hale gelmesi için cilt gözeneklerinizdeki derin bakterileri yok eder.

KABIZLIK VE ŞİŞKİNLİĞİ GİDERİYOR

Kabızlık ve şişkinlik hemen hemen herkesin yaşadığı çok yaygın problemdir. Sarımsaklı süt bağırsakları rahatlatarak kabızlık ve şişkinliği giderir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP RİSKİNİ AZALTIYOR

Sarımsak sütü araştırmalarla desteklenen bağışıklık arttırıcı bir içecek olarak sıklıkla tavsiye edilir. Düzenli olarak sarımsak sütü içmek, özellikle grip mevsiminde soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabilir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, sarımsakta bulunan bileşik allisinin, soğuk algınlığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu, semptomların şiddetini azalttığını ve daha hızlı bir iyileşme sağladığı saptandı. Araştırmacılar, bu bileşiği içeren sarımsak takviyelerinin soğuk algınlığı virüsünün saldırılarını önleyebileceği sonucuna vardı.