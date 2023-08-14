Sarıyer geri dönüşüm deposunda yangın

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı da müdahalede bulundu.

KAYNAK: İHA
Sarıyer geri dönüşüm deposunda yangın

Yangın gece saat 00.00 sıralarında Hadımkoru Yolu Caddesi'nde bulunan kağıt ve plastik atık depolama tesisinde çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tesislere hızlı bir şekilde yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler zaman zaman tesislerin çevresinde bulunan ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangının yaşandığı yerde güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine müdahalede bulunarak oksijen tedavisinde bulundu. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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