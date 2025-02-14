Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altın alındı.

Sarıyer'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alınarak söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta bulunanlar dışarı çıktılar. Bir yandan da evdeki eşyalarını dışarı taşıdılar. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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