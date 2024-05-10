Sarıyer’de 34 yıldır bitmeyen rezidans için karar çıktı

Hacıosman'da bulunan ve uzun süredir kaba inşaat aşamasında olan bu yapı, yakın zamanda rezidans dönüşümü için inşaat çalışmalarına başlamıştı.

Ancak, boğaz manzaralı 27 katlı binaya yönelik şikayetler üzerine belediye ekipleri inceleme yaptı ve binanın korozyona uğradığı ve 'depreme dayanıksız' olduğu sonucuna vardı.

Yıkım kararı alınan ve belediye ekiplerinin zabıta eşliğinde incelediği binanın ne zaman yıkılacağı konusunda merak oluştu.

20 yıldır Sarıyer'de işletmecilik yapan Salim Akın ise, binanın 1993 yılında inşa edilmeye başlandığını ve 34 yıl boyunca inşaatın durduğu ve devam ettiği bir süreçten geçtiğini belirtti.

Akın, müteahhitlerin sonunda mal sahipleriyle anlaşarak binayı tamamlayıp satmayı planladıklarını, ancak belediyenin zaman zaman inşaatı durdurduğunu ve sonra tekrar başlattığını ifade etti.

Akın, binanın kolonlarının sağlamlığına inandığını ve yıkım olacağını düşünmediğini söyledi.

Dün, çevik kuvvet otobüsleri ve zabıtaların binayı yıkmak üzere geldiklerini duyduğunu ve kalabalığı gördüğünü, ancak 20 yıllık gözlemine dayanarak binanın sağlam olduğunu düşündüğünü aktardı.