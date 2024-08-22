Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında yangın

Kaynak: İHA
Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında yangın

Sarıyer’de gece vakitlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul’un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokağı’nda saat 01.30’da gerçekleşti. 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Olay yerine gelen ekipler alevlere vinç yardımıyla müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Yangını gören bazı mahalleliler yaşadığı panikle kendini sokağa attı.

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