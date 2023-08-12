Sarıyer'de 6 dakikada 400 bin liralık hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

Sarıyer'de oto galeri önünde park halindeki satılık lüks arabaların piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan hayalet ekranları çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: DHA
Sarıyer'de 6 dakikada 400 bin liralık hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 hırsız, 34 CJB 555 plakalı otomobille gelerek oto galeri önünde park halindeki satılık lüks otomobilleri gözlerine kestirdi. Daha sonra araçtan inen iki hırsız, gözlerine kestirdikleri 2 lüks otomobilin 'hayalet ekran' diye tabir edilen gösterge paneli ve NBT ekranlarını yaklaşık 6 dakikada çalarak geldikleri otomobille hızla uzaklaştı. Hırsızlığın yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hırsızlığın yaşandığı oto galeri sahiplerinden Furkan Çiftçi, "Ben sabah saat 08.30 sıralarında işyerimi açmaya geldim. Geldiğimde araçlarımın içindeki NBT ekran, iç paneller vs. bunların çalındığını fark ettim. Güvenlik kamerası kayıtlarından baktığımızda, sabah 6.00 sıralarında falan oluyor olay, 3 kişi geliyorlar. Yaklaşık 3 4 dakika içerisinde 2 aracımızın içindeki değerli parçaları çalıp götürüyorlar" dedi.


"DAHA ÖNCE DE BAŞIMIZA GELMİŞTİ"

Aynı mekânda daha önce de araçlarında hırsızlık yaşandığını iddia eden Çiftçi, "Biz tekrar yaşadık aynı olayı, bir daha yaşamak istemiyoruz. Yetkililer bu durumla ilgilenirse seviniriz. Araçlarımız dışarda, içerde de otomobillerimiz var. İçeriye girmiyorlar, dışarıdaki araçları tercih ediyorlar. Yaklaşık 400 bin lira zararımız var. Ne kadar tedbir alsak da bunun önüne biz geçemedik" ifadelerini kullandı.

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