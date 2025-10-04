Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı

Olay, 3 Ekim'de saat 22.10 sıralarında Maslak Mahallesi'nde bir işletmede meydana geldi. Denetim sırasında, kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafıyla benzerliğinin olmadığı farkedildi. İnceleme sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında M.K. (39) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K.'nın yapılan sorgulamasında 2 ayrı "kasten öldürme" suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan aranma kaydı olduğu, ayrıca 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.