Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı

23 Kasım saat 18.00 sıralarında, Aşiyan Sahili'nde yürürken denize düşen Ayşe Can'ı (29) gören kardeşi Velat Can (23), onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Şimdi, kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Denize düşen 2 kardeş 7 gündür aranıyor

ABLA DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü, bu sırada Ayşe Can'ın ayağının kayarak denize düştüğü ve ardından kardeşi Velat Can'ın onu kurtarmak için denize atladığı görülüyor.

Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı