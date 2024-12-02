Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahili'nde, kayıp iki kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

23 Kasım saat 18.00 sıralarında, Aşiyan Sahili'nde yürürken denize düşen Ayşe Can'ı (29) gören kardeşi Velat Can (23), onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Şimdi, kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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ABLA DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü, bu sırada Ayşe Can'ın ayağının kayarak denize düştüğü ve ardından kardeşi Velat Can'ın onu kurtarmak için denize atladığı görülüyor.

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Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşin son görüntüleri çıktı

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşin son görüntüleri çıktı

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşin son görüntüleri çıktı

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