Sarıyer'de feci kaza: Can pazarı yaşandı

Sarıyer’de TEM Otoyolu'nda hatalı sollama yapan hafif ticari aracın neden olduğu ve 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza anı saniye saniye MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Sadabat-2 viyadüğü mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Ramazan Fatih İlhan'ın kullandığı 34 GTL 748 plakalı hafif ticari aracın hatalı sollama yapması nedeniyle önce önünde seyreden Berkan Yaşar Özdemir'in kullandığı 34 HRV 468 plakalı otomobile ardından da İ.G'nin kullandığı 41 R 4577 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 2 araç; K.G.nin kullandığı 34 GES 963 ve A.Ç'nin kullandığı 06 BBP 787 plakalı otomobillere çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerince çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan şoför Ramazan Fatih İlhan(20) ile yanında bulunan Erkan Kayacan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, 4 kişide yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)