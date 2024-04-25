Sarıyer'de kadın öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
Sarıyer'de kadın öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı
Sarıyer'de bir ortaokulda öğretmeni darp eden veli A.Ç., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

A.Ç.'nin kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıyer'deki bir ortaokulda öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü kadın öğretmeni darp etti. İddiaya göre, A.Ç., velisi olduğu öğrenciye öğretmenin "laf söylediği" iddiasıyla öfkelenerek öğretmene saldırdı.

Olaydan sonra kaçan A.Ç., emniyet birimlerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Ç.'nin işlemleri tamamlandıktan sonra kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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