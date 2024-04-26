Sarıyer’deki okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı

Kaynak: AA / DHA
Sarıyer’deki okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’daki bir ortaokulda öğretmeni darbeden velinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda, bir veli tarafından darbedilen öğretmene geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu tür şiddet eylemlerinin, çocukları geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlere yönelik asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tunç, “Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.” ifadesini kullandı.

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