Sarıyer'de kazada takla atan aracın içindekiler şans eseri yara almadan kurtuldu

Kaza, öğle saat 14.30 dolaylarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre kimliği tespit edilemeyen sürücünün 31 AKT 619 plakalı otomobili, kontrolün kaybedilmesi neticesinde aynı şeritte giden 34 HFH 484 plakalı otomobile çarptı.

Yaşanan kazanın ardından her iki otomobilin içindekiler kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı. Trafik akışında aksama meydana geldi.

Kazanın ardından sürücüler ve araç içerisindeki yolcular, kazayı yaralanmadan atlattı. Bölgede trafik durma noktasına geldi. Kazadan sonra ise olay yerine gönderilen çekici ekip, araçları kaza noktasından kaldırarak trafiği normale döndürdü.

Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazaya karışan iki otomobilde de zarar gördü. Ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.