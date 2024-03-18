Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mazlum A. (35) olay yerinde yaşamını yitirirdi, Umut K. (33) ise yaralandı.



Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.



Polislerin güvenlik şeridiyle çevirdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma yaptı.



Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.