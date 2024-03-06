Sarıyer'de ters yola giren araçların kaf kafaya çarpışması: 7 yaralı

Kaynak: DHA
Sarıyer'de ters yola giren araçların kaf kafaya çarpışması: 7 yaralı
Sarıyer'de, ters yöne giren bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucunda 7 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Piyasa Caddesi Sadberk Hanım Müzesi önünde, saat 20.00 sularında meydana geldi. Sarıyer'den Tarabya yönüne ilerleyen 34 RP 4339 plakalı otomobil sürücüsü Turgay Demir, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi. Demir, hatasını fark ederek geri manevra yapmaya çalışırken, Tarabya'dan Sarıyer yönüne seyir halinde olan 34 EP 3325 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında diğer sürücülerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı görenlerden Turgay Demir'in iş ortağı Sezgin Öcal, "Arkadaşımız ters yola girmiş. Farkına varmayıp karşı taraftan devam etmiş, kendi istikametine doğru. Bizimki fark edince geri geri gitmek istemiş ama o sırada bir hafif ticari araçla çarpışma olmuş. Herkese geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

Kaza sonrasında Sarıyer yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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