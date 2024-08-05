Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı!

Kaynak: DHA
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı!

Sarıyer'de vale olarak çalışan Fırat Özbek (27), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, aynı iş yerinde vale sorumlusu olarak görev yapan bir kişi gözaltına alındı.

Katil iş arkadaşı çıktı

Sarıyer'de 31 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00 sularında bir oto yıkamacıda kalan Fırat Özbek, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa bir süre içinde olayın faili olan Sinan A.'yı, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Sinan A., suçunu itiraf etti ve Fırat Özbek'in çalıştığı lokantada kendisinin de vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti. Şüpheli, aralarındaki bir tartışmanın ardından Fırat Özbek ve arkadaşlarının, onun işyerinde olmadığı bir zamanda taşkınlık yaptıklarını ve kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine, Fırat Özbek'in kaldığı oto yıkamacıya giderek yaşanan tartışma sonrası silahla ateş ettiğini itiraf etti. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu Sinan A.'ya yardım ettiği tespit edilen Tamer E.'yi de gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sinan A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tamer E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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