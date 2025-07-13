Sarıyer’deki plajda korku dolu anlar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sarıyer’deki plajda korku dolu anlar!

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda boğulma tehlikesi geçiren E.Ç’nin imdadına cankurtaranlar jet skiyle yetişti.

Olay, saat 13.50 sıralarında Kısırkaya plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren Eyyüp Çakan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar hemen harekete geçti. Can simidiyle su yüzeyinde tutulan genç, jet ski ile alınarak kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından Eyyüp Çakan, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı miktarda deniz suyu yutan Çakan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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