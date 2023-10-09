Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı

Sarıyer’de yaban domuzları, yol kenarına kadar indi. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir sürücünün kedi çağırır gibi, "Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü.

KAYNAK: İHA
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı

İHA'nın haberine göre, Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz günlerde yol kenarında iki tanede yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde yemek aradı.

Bu sırada oradan geçen bir sürücü aracını yol kenarına çekerek domuzları görüntülemeye başladı. Domuz görünce şaşkına dönen sürücü, "Gel çöpe mi geliyorsun, nereye gidiyorsunuz. Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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