Şarj gerektirmeden 50 yıl boyunca kesintisiz enerji! Seri üretime geçildi

Çin merkezli batarya üreticisi Betavolt’un BV100 adlı madeni para büyüklüğündeki nükleer bataryası seri üretime giriyor. Bu batarya, 50 yıllık kullanım ömrü vadediyor.

Çinli teknoloji şirketi ve batarya üreticisi Beijing Betavolt New Energy Technology (kısaca Betavolt), madeni para büyüklüğündeki nükleer bataryası BV100’ü seri üretime aldı. Bu küçük ancak devrim niteliğindeki batarya, şarj gerektirmeden 50 yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayabiliyor.

SERİ ÜRETİME GİRDİ

BV100, radyoaktif nikel-63 izotopunun kararlı bakıra dönüşmesi sırasında açığa çıkan enerjiyi kullanarak elektrik üretiyor. Bataryanın çekirdeği, yalnızca iki mikron kalınlığındaki bir nikel-63 tabakasından oluşuyor ve iki elmas yarı iletken plaka arasında yer alıyor. Bu yapı sayesinde 5mm boyutlarındaki batarya 3 voltta 100 mikrowatt güç sağlıyor. Şu an için akıllı telefonlar ya da dizüstü bilgisayarlar gibi yüksek enerji gerektiren cihazlar için yeterli değil. Ancak Betavolt, 2025 yılı içinde 1 watt gücünde daha güçlü bir versiyonun piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu arada Betavolt’u anımsıyor olabilirsiniz, zira bu bataryadan geçtiğimiz yıl bahsetmiştik. Betavolt BV100 hakkında daha detaylı bilgiyi o içerikte bulabilirsiniz.

BV100’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla 10 kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olması. Kimyasal bataryalarda olduğu gibi zamanla kendi kendine deşarj olmuyor ve aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenmiyor. Eksi 60°C ile +120°C arasında sorunsuz çalışabilen BV100, yangın ya da patlama riski de taşımıyor.

Ayrıca, çevresel etkileri minimum seviyede. Bataryanın içindeki nikel-63, zamanla kararlı bakıra dönüştüğü için tehlikeli radyoaktif atık üretmiyor. Bu da onu geleneksel nükleer bataryalara göre çok daha güvenli hale getiriyor.

DRONLARDAN TIBBİ CİHAZLARA GENİŞ KULLANIM ALANI

BV100 ve gelecekte geliştirilecek güçlü versiyonlarının dronlar, yapay zeka sistemleri, tıbbi cihazlar, mikro robotlar ve uzay teknolojileri gibi birçok alanda kullanılması bekleniyor. Betavolt CEO’su Zhang Wei, şirketin dünyada büyük ölçekli elmas yarı iletken üretebilen tek firma olduğunu ve bu teknolojinin süper kapasitörler ve nano malzemeler gibi diğer alanlarda da devrim yaratacağını belirtiyor.

BV100’ün seri üretime girmesiyle birlikte, dünya genelinde nükleer batarya yarışının hızlanması bekleniyor. ABD’de City Labs ve Kronos Advanced Technologies gibi şirketler, benzer teknolojiler üzerinde çalışırken, İngiltere merkezli Arkenlight gibi firmalar da karbon-14 bazlı nükleer bataryalar geliştiriyor.