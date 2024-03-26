Şarja takılı olan elektrikli bisiklet evi yaktı

Yangın, Soğukpınar Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların aktardıklarına göre yabancı uyruklu ev sahipleri elektrikli bisikleti evin içinde şarja taktı. Kısa bir zaman sonra şarja takılı olan bisiklet alevlere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Evin yandığını gören diğer yabancı uyruklu kişi baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.