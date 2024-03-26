Şarja takılı olan elektrikli bisiklet evi yaktı

Kaynak: İHA
Şarja takılı olan elektrikli bisiklet evi yaktı
Tokat'ta yabancı uyruklu kişilerin ev içerisinde şarj ettiği elektrikli bisiklet ev yangınına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, Soğukpınar Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların aktardıklarına göre yabancı uyruklu ev sahipleri elektrikli bisikleti evin içinde şarja taktı. Kısa bir zaman sonra şarja takılı olan bisiklet alevlere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Evin yandığını gören diğer yabancı uyruklu kişi baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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