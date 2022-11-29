Demet Akalın'dan ilginç doğum günü kutlaması. Hamile kalayım diye bana kiremit taşıdın

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı paylaşımlarla kimi zaman ekonomik gündeme dair göndermelerde de bulunan şarkıcı Demet Akalın, bu defa yakın arkadaşı Esra Balamir'in doğum gününü kutladı.

"DELİ GİBİ BENİ GÜLDÜRDÜN"

Instagram hesabından paylaştığı doğum günü mesajına yaklaşık 22 yıldır sürdürdüğü arkadaşlığına dair son derece özel ifadeler kullanan Demet Akalın, yakın arkadaşının hamilelik sürecinde bile yanında olduğunu şu satırlarla belirtti:

"22. Senemiz hatırına iyi ki doğdun. İyi ki E oldun, iyi ki hamile kalayım diye bana kiremit taşıdın. İyi ki moralim bozukken deli gibi beni güldürdün, iyi ki doğdun Esroşum. Yalnız bir aydır kutluyoruz..."