Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya büyük jest

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ebru Gündeş'ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'ya büyük jest yaptı.

Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun, düğününde sahne alacak.

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'yı aradığı söylenen Gündeş'in, "Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum" dediği öğrenildi.

