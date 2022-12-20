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Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya büyük jest

Şarkıcı Ebru Gündeş, işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan Ezgi Mola'nın düğününde sahneye çıkacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:44
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Şarkıcı Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya düğün jesti

Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya büyük jest
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Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ebru Gündeş'ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'ya büyük jest yaptı. 

Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun, düğününde sahne alacak.

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'yı aradığı söylenen Gündeş'in, "Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum" dediği öğrenildi.
 

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