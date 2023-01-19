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Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Elif Karlı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu cezaevinde hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine sanat dünyasından birçok kişi katılırken, Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:30
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Şarkıcı Elif Karlının eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
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7 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı (57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

KURTKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Karlı 30 yıllık eşini göz yaşlarıyla uğurladı. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

''İLK SAHNEMİ CENGİZ AĞABEYİN MEKANINDA YAPMIŞTIM''

Cenazaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi

 

 

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