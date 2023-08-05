Şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Evo Holding, 14. yılını Ya Sonra Ortaköy’de kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Lansmana Cem Özer ve Faruk K. gibi isimler katıldı.

Davete katılan şarkıcı Faruk K. Yaşadığı rahatsızlığı anlattı.

Sağlık sorunu yaşadığını belirten Faruk K., şöyle konuştu: 1.5 ay önce alnımın ortasında yağ lezyonu çıktı. Bir haftada fındık kadar büyüdü çok şükür ama patoloji sonuçlardan çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Doktor, 'Bakteriyel virüs' dedi. İki hafta sonra boynumda çıktı. 'Bundan sonra birkaç bölge de daha çıkacak' dedi. Yaz döneminde ter ve sıcaktan bütün vücuda yayılabilir. Denize girmem yasak. Bu durum canımı sıktı. Her gün doktora gidip yaktırıyorum. Yaktırıp üzerine krem sürüyorum. Bir de kolesterol çıktı. Mümkün olduğu kadar perhiz yapmam lazım. Vücuduma yayılmasından korkuyorum. Görüntü olarak sinir bozucu...