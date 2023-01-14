Gülben Ergen 'bana onlardan geçmiş' notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve aile üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gülben Ergen bu defa çocuklarını değil de annesi ve teyzesinin birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.

Bu kare üzerinden ailenin önemi ve onlardan öğrendiklerine dair satırlar yazan Gülben Ergen paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Gülben Ergen'in o satırları:

"Benim annem ve teyzem. Abla kardeş o kadar naif, o kadar mütevazi, o kadar değerliler ki…İlişkileri ben doğduğumdan beri aynı sıcaklıkta. Birbirlerine olan saygı ve sevgilerini hep örnek aldım.

Hep çözüm odaklı bir yapıcılık, endişeden bi haber gerçeklik ve en değerlisi sevgi… Ananemi, dedemi, dayımı kaybettikten sonra onları bir arada görmek öyle güzel ki…

Bir de komikler… Gülümsemek bana onlardan geçmiş. Magazin, dedikodu, kim ne yapmış o kadar uzaklar ki. Sosyal medya bilmezler. Yazarlar, doktorlar, cumhuriyet, sağlık ve çocuklarının, torunlarının mutluluğu onların hayat gündemleri.

Annem ve teyzemden bana geçen en değerli vasıf “iyi insan” olmak üzerine kurulu bi hayat felsefesi. Gerisi sadelik üzerine kurulu. Ve gerçekten aile insanın aynası"