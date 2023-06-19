Şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti

Şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kap krizi sonucu vefat etti. Taşkın'ın ölüm haberini meslektaşı Kader duyurdu.

Şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti

Çocuk yaşta müzik sektörüne girerek adını duyuran şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda video filmlerde de rol alan Taşkın'ın ölüm haberini şarkıcı Kader duyurdu.

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Kader, yaptığı açıklamada "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

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Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi (bugün) öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'nden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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