Şarkıcı Hatice seçim kombini ile gündem oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ederken şarkıcı Hatice sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı Hatice, geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de oldukça şıktı.

Beyazlar içinde oyunu kullanan şarkıcı, kucağındaki minik köpeği ile sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi.

"DEMOKRASİ CANLANACAK"

Hatice paylaşımına "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız" notunu düştü