Şarkıcı Kobra Murat malını varını gayrimenkule yatırdı! Yaptırdığı binadan Galata Kulesi bile gözüküyor

'18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat katıldığı programda yaptırdığı 4 katlı binayı gösterdi. Varını yoğunu bu eve koyan Murat Kobra 1 kat daha çıkabilmek için belediyeye seslendi.

18 EV 4 TANE YAZLIĞIM VAR DEMİŞTİ

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti. Daha sonra yanlış olduğunu söyleyerek doğru mal varlığını söylemişti.

Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti.

‘BENDE OLAN ALTINLAR ORJİNAL DEĞİL’ DEMİŞTİ

"Ben de olan bütün altınlar orijinal değil, eşim ve çocuğumda olanlar orijinal" diyen Kobra Murat her şeyini gayrimenkule yatırdı.

Kazandığı paraları hemen altın yaptırdığını söyleyen Kobra Murat varını yoğunu ortaya koyup 4 katlı bir bina yaptırdı. Aramızda Kalmasın'a katılan Kobra Murat 4. katın üstüne bir de teras için kat çıkmak isteyince belediyeden izin çıkmadı.

"Bu üst katta belediye izin vermiyor teras yapacağız... Yani bir çatı koydular buradan Fatih Belediyesi'ne sesleniyorum Kobra Murat'ın şu katını birazcık çatısını yükseltelim de çoluğum çocuğumla oturalım" diyen Kobra Murat devamında şunları söyledi:

"Hatta sokağın adı da Kobra Murat sokağı olsun. Galata Kulesi bile gözüküyor. Burası İstanbul'un fethedildiği yere 500 metre, temelini de kim atmış dedem. Çatımızı yükseltelim başkanım. Bu bitmemiş hali bitince göreceksiniz. Her katta tuvalet var jakuzi de koydum."

Kobra Murat ayrıca konuşmasında "Çok para harcadım. Bir de müteahhit dolandırdı beni. Çok para gitti, altınlar gitmedi. Hep çalıştım" ifadelerini kullandı.