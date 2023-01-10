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Merve Özbey eski fotoğraflara daldı

Merve Özbey, sosyal medya hesabından ilk göz ağrısı kızı Elif'e dair bir paylaşımda bulundu ve ona dair dileklerini sıraladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 22:08
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Şarkıcı Merve Özbeyden kızı Elife dair paylaşım

Merve Özbey eski fotoğraflara daldı
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 İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey ilk çocuğu Elif'i 2021 yılında kucağına almıştı. Özbey 2022 yılının Eylül ayında Emir adlı ikinci çocuğunu kucağına aldı. İki çocuk annesi şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mutlu aile tablosuna dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Merve Özbey, bu defa eski fotoğraflarından bir tanesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızı Elif'in doğumundan önce çekilmiş bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Özbey, kızını kreşe gönderdiğini duyurduğu paylaşımında onun öğretmenlerine ne dediğini de yazdı.

İşte Merve Özbey'in o paylaşımı:

"Şimdi uyudu benimkiler. Bir çay koydum daldım eski fotoğraflara. Elif’ime hamileydim burada. Paylaşmıştım hatırlarsınız. Karnımdaydın, doğdun, büyüdün ve abla oldun. Ben de senin sayende anne… Pamuğum bugün öğretmenlerine tek söylediğim şey şuydu… Sevgiyle öğretin her şeyi. Maraton başladı kızım. Uç uçabildiğin yere kadar yolun açık, ömrün uzun olsun… ANNEN"

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