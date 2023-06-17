Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti

İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi yıldırım ve şimşekler megakentte geceyi aydınlattı. Başarılı şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat da gece yarısı etkisini gösteren şimşeklerin ürkütücü görüntüsünü kayda aldı.

Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti

Başarılı şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat da gece yarısı etkisini gösteren şimşeklerin ürkütücü görüntüsünü kayda aldı.

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Gecenin gündüze döndüğü saniyeli anbean kayda alan Arolat, videoyu da Instagram hesabından yayınlayarak "Gece gece yakaladıklarım" notunu düştü.

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VALİLİK UYARIDA BULUNDU

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Valiliğin açıklamasında, "İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

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