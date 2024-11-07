Şarkıcı Nükhet Duru'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Evinde düşerek ayak bileğini sakatlayan ünlü şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı.

AYAK BİLEĞİNİ SAKATLADI

Nükhet Duru, evinde düşerek ayak bileğini sakatladı. Şarkıcı, bu talihsiz haberi sosyal medya hesabında yaptığı konser bilgilendirmesiyle duyurdu.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Duru'nun 6 Kasım'daki konserleri de iptal edildi. Ünlü ismin yaptığı paylaşımda, “6 Kasım Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Nükhet Duru konseri, sanatçımızın evinde düşerek ayak bileğini sakatlaması nedeniyle maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir.