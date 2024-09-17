Şarkıcı Simge Sağın'a çiçek ve telefon şoku. Yüzüne geldi

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı.

Bir izleyicinin attığı çiçek buketi ünlü şarkıcının yüzüne geldi. Sağın "Kadınlara çiçek vermeyi bile bilmiyorsunuz" diyerek sitem etti. Bir de bunun artından sahneye telefon atıldı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı. Sahnede,Sağın şarkı söylerken, atılan çiçek genç şarkıcının yüzüne isabet etti. Şoku atlatan şarkıcı, o çiçeği atan kişiye sitemde bulundu.

Şarkıcının performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına geldi, daha sonrasında ise sahneye telefon atıldı. Yaşananlara sitem eden şarkıcı Simge, "Güzel çiçekleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp. Bunu yapanı kınıyorum" ifadelerini kullandı.