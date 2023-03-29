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Yonca Evcimik'ten ahlaksız teklif açıklaması

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yonca Evcimik son olarak bir YouTube programına katıldı. Kariyer hayatından bahseden Yonca Evcimik bir dönem aldığı ahlaksız tekliflere değindi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:28
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Şarkıcı Yonca Evcimik'ten ahlaksız teklif açıklaması

Yonca Evcimik'ten ahlaksız teklif açıklaması
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik şimdilerde daha çok sosyal medyadan paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor.

Yonca Evcimik, son olarak bir YouTube programına konuk oldu. Çocukluğunu sokaklarda erkeklerle oynayarak geçirdiğini ve yaramaz biri olduğunu söyleyen Evcimik, kariyerinde yaşadıklarından bahsetti.

Kariyeri boyunca kimsenin desteğiyle bir yerlere gelmediğini söyleyen Evcimik, "Bu noktalara gelmem kolay olmadı.Kimseye taviz vermedim. Kimse 'şunda ben yardım ettim, destek oldum' diyemez. İnsanların bana bu tür teklifleri de oldu ama ben kabul etmedim.

Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlaksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden de bu kadar rahatım.

Teklifleri kabul etmediğim için engellenmeye çalıştım. Meyve veren ağaç taşlanır sonuçta. Bunlar dünyaya da oluyor, her sektörde var. Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" dedi.

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