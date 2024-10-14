Şarkıcı Zeynep Bastık apar topar ameliyat oldu!

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Şarkıcı Zeynep Bastık apar topar ameliyat oldu!

Şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, daha önce burnundan nefes alamadığı için ameliyat olacağını açıklamıştı. Bastık, bıçak altına yattı.

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla hafızalarda yer edinen Zeynep Bastık, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Bastık bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi.

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Şimdilerde oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık, bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

AMELİYAT OLDU

Daha önce burnunda nefes alıp vermede sorun yaşadığını açıklayan şarkıcı Zeynep Bastık, ameliyat oldu.

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" İNSANLAR GİBİ NEFES ALACAĞIM"

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı; "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum" dedi.

Bastık, geçtiğimiz aylarda kulak - burun - boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söylemişti.

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