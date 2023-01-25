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Zeynep Bastık'ın bu sefer ki paylaşımı transparan oldu.

Serenay Sarıkaya, Nesrin Cavadzade'den sonra şimdi de Zeynep Bastık transparan modasına uydu. Güzel şarkıcıya yorum yağdı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:34
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Şarkıcı Zeynep Bastık'ta transparan modasına uyup paylaşım yaptı

Zeynep Bastık'ın bu sefer ki paylaşımı transparan oldu.
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Ev hallerini sık sık paylaşan Zeynep Bastık, merdivenden  düşüp omurga kemiğini kırmıştı.Bastık, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık yeni karelerini paylaştı.Birbirinden farklı tarzda poz veren Bastık bu sefer giydiği transparan bluzuyla gündem oldu. 

Takipçileri ünlü şarkıcıya yine yorum yağdırdı.

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