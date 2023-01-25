Zeynep Bastık'ın bu sefer ki paylaşımı transparan oldu.

Ev hallerini sık sık paylaşan Zeynep Bastık, merdivenden düşüp omurga kemiğini kırmıştı.Bastık, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık yeni karelerini paylaştı.Birbirinden farklı tarzda poz veren Bastık bu sefer giydiği transparan bluzuyla gündem oldu.
Takipçileri ünlü şarkıcıya yine yorum yağdırdı.
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