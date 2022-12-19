Şarkıcı Zeynep Bastık son sağlık durumunu açıkladı.

Yoğun konser takvimiyle son günlerde çok konuşulan Zeynep Bastık, iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu

Genç şarkıcı bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Bastık, son sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi.

Instagram'dan bu pozunu paylaşan Bastık, "Minik minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrıyla kalktım ama şimdi yavaş yavaş azaldı. Ben kısa zamanda zımba gibi olurum" notunu düştü.